Leicester City zonder Ranieri naar winst tegen Liverpool

Maar waar Ranieri de deur werd gewezen, leek de ploeg ineens weer een ziel te hebben gekregen. Daar waar Liverpool de laatste weken niet in vorm was, kwam het tegen Leicester City slecht voor de dag. Binnen 30 minuten was het duel gespeeld en stond Leicester verrassend op voorsprong.

Waar Jamie Vardy net voor het halfuur zijn eerste goal van dit kalenderjaar wist te maken, zette hij de regerend landskampioen op voorsprong. Voor rust was het Drinkwater die met een volley de score naar 2-0 bracht.

Na rust ging Leicester verder en kwam het opnieuw via Vardy aan de derde treffer, een voorzet van Fuchs werd keurig binnengekopt door de spits. Waar Coutinho nog iets terugdeed voor Liverpool, won Leicester de topwedstrijd en lijkt de wederopstanding een feit.

