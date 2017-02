Doelman Sergio Asenjo scheurt voor vierde keer voorste kruisband

De Spaanse club meldt maandag zelf via de officiele kanalen dat Sergio Asenjo de rest van het huidige seizoen is uitgeschakeld door het afscheuren van zijn voorste kruisband.

De zware blessure werd in het duel met Real Madrid van jl zondag (3-2 verlies) opgelopen. Voor Sergio Asenjo is het al de vierde keer in zijn carriere, in 2010 scheurde hij de voorste kruisband van zijn rechterknie al eens af. Toentertijd stond Sergio Asenjo nog onder contract bij de Spaanse grootmacht Atletico Madrid.

Waar de doelman toen goed en wel was hersteld, gebeurde het een jaar later opnieuw. In april van 2015 scheurde de doelman voor de derde keer in 3 jaar tijd zijn voorste kruisband af. Dat Sergio Asenjo ontzettend veel pech heeft kun je wel zeggen nu het voor de vierde keer gebeurd.

