COLUMN: 'Bosz doodziek van technologie, dit kost ons de titel'

Doelman Zoet van PSV heeft zondag na afloop van de wedstrijd het beeld keer op keer gezien, daar waar hij bij de tiende keer vroeg of hij het niet meer hoefde te zien. 'Het verandert niks aan de situatie, de bal is over de lijn en wie hiervoor schuldig is zal moeten boeten.'

Achteraf nog niet wetende dat Zoet de beschuldigende vinger naar zichzelf mag wijzen, kost het de Eindhovense topploeg drie hele dure punten in de competitie van het seizoen 2016/2017. Maar waar Zoet de schlemiel van de avond werd zondag, was het Bosz die er het meeste buikpijn aan overhield.

'De techniek laat ons steeds vaker in de steek, en nu zie je weer dat het negatief uitpakt. Als die techniek niet was gebruikt dan was het gewoon een remise geworden en hadden we kunnen inlopen op Feyenoord. Dat dit nog kan tegenwoordig op dit niveau is onbegrijpelijk,' aldus de mopperende coach van de Amsterdammers.

Bosz heeft inmiddels al contact gehad om Van Bronckhorst om het duel tegen PSV te laten overspelen op neutraal terrein. 'We dachten zelf aan de Amsterdam Arena, daar ligt een goede mat die niets te wensen overlaat. Tevens zijn er hier meer ogen vanuit de tribunes die situaties beter kunnen waarnemen, dat moet de doorslag kunnen geven.'

De KNVB was niet bereidt tot commentaar....

