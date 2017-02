VIDEO: Doellijntechnologie misleidend? Wat doet de 5/6e official?

Waar de doellijntechnologie afgelopen weekend in de topper tussen Feyenoord en PSV leidend was, is er nog steeds niet overal waar dit wordt toegepast. Waar het systeem een kleine 400.000 euro kost, is dit niet realistisch voor vele ploegen om dit aan te schaffen.

5e official Ed Janssen laat in een video zien hoe het eigenlijk allemaal te werk gaat:

Wel of niet over de lijn? Ed Janssen, vierde official bij #feypsv, liet ons zien dat de eerste indruk vaak bedriegt pic.twitter.com/Ty9Si6hKtY — de Volkskrant (@volkskrant) 27 februari 2017

