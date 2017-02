PSV back Jetro Willems haalt uit naar teamgenoten

Daar waar PSV voornamelijk in de eerste 15 minuten van de wedstrijd niet wist waar het het zoeken moest, kwam dat de Feyenoorders al snel goed uit en wist het binnen 8 minuten de openingsgoal aan te tekenen. Willems vond zichzelf niet goed, maar haalt ook uit naar sommige medespelers.

'Ik heb al weleens eerder gezegd: je kunt niet relaxed beginnen aan zo'n soort wedstrijd. Je moet die spanning hebben, dat gevoel dat het erop of eronder is. Een paar spelers 'deden' dat niet vandaag, terwijl je dat wel mag verwachten,' aldus Willems in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

'Zij haalden niet dat gif naar boven voor het team. Nee, ik ga geen namen noemen. We hebben vandaag verloren van de kampioen. We kunnen nu alleen nog voor de tweede plek gaan.'

