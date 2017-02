Cocu stond ervan te kijken dat PSV werd overlopen in topper

'De eerste 10 minuten herkende ik mijn ploeg niet. Pas toen we op achterstand kwamen zag ik weer het echte PSV,' was Cocu vrij duidelijk na afloop voor de camera's van FOX Sports.

'We kwamen niet in ons spel en gaven veel foute passes. Feyenoord maakte daar ook die goal uit, daarna kwamen we pas in de wedstrijd. Na de 1-1 kon het alle kanten op en we kregen ook één a twee goede kansen, maar zij maakten hem uiteindelijk.'

Waar de prolongatie van de landstitel nu een utopie lijk te worden voor PSV, wil Cocu het daar ook absoluut niet meer over hebben. 'Het eerste doel is degene boven ons. Plek twee levert voorronde Champions League op.'

Ook middenvelder Davy Pröpper sloot zich aan bij de woorden van zijn oefenmeester, 'Het eerste kwartier was ondermaats. We waren denk ik onder de indruk. Dat mag niet. We creëerden misschien niet heel veel kansen, en dat is logisch in een topper, maar de kansen die je krijgt, moet je maken.'

