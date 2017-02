Toornstra: 'Het dubbeltje valt net iedere keer goed'

Na afloop liet Toornstra weten: 'Het valt op dit moment allemaal onze kant op,' ook aanvaller Elia sloot zich aan bij deze woorden. 'Geluk dwing je af, man! Kijk hoe PSV vorig jaar kampioen werd. In Eindhoven hadden ze toen veel geluk, ik weet precies hoe ze die laatste wedstrijden wonnen. Vandaag dwongen wij het geluk zelf af.'

'We waren even wat minder na dat mooie begin, maar later in de tweede helft waren we weer heer en meester. Steven Berghuis raakte de paal, Tonny Vilhena en Jens Toornstra waren dicht bij een goal en Nicolai (Jørgensen, red.) ging nog alleen op de keeper af,' aldus Elia.

Daar waar Feyenoord de onverbetenheid uitstraalde, was PSV in geen velden of wegen te bekennen zoals we hen twee seizoenen lang hebben gezien. Het dubbeltje lijkt iedere keer goed te vallen voor Feyenoord, wat nog 9 duels op rij een overwinning nodig heeft om het kampioenschap te pakken (rekenend dat Ajax ook alles wint).

