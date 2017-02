In een interview met The Newyork Times haalt UEFA baas Aleksander Ceferin uit naar het inreisverbod van Trump.

'Als spelers vanwege politieke of populistische besluiten niet naar de Verenigde Staten kunnen reizen, dan kan het WK er niet worden gehouden,' aldus Ceferin. 'Hetzelfde geldt voor fans en journalisten. Het gaat hier om het WK. Iedereen moet daarbij aanwezig kunnen zijn, ongeacht nationaliteit.'

Waar de UEFA baas nogal op de zaken vooruit loopt, is er nog niets besloten over waar het WK van 2026 gespeeld zal worden. Daar waar de VS zich wel kandidaat heeft gesteld, zal pas in december 2018 dit daadwerkelijk worden vastgelegd door de FIFA.

Reageer op UEFA baas: Immigratieregels VS maken het de FIFA moeilijk