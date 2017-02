Waar Robben zijn contract onlangs met een seizoen verlengde, is de aanvaller van Oranje daar niet voor niets blij mee. In gesprek met Kicker liet hij weten: 'Ik heb nog nooit ver vooruit gekeken, daarom ben ik met de verlenging voor een jaar heel erg tevreden.'

'Ik ben niet meer de jongste. Als ik 29 of 30 was geweest, was het geen goed teken als ik er slechts een jaar bij had gekregen.' Daar waar Robben de leeftijd van 33-jaar heeft aangetikt, veranderd dat zijn gedachten: 'Op deze manier kan ik volgende winter weer kijken wat ik doe. Misschien heb ik dan wel het gevoel dat het klaar is. In 2018 is alles mogelijk. En ik heb geleerd dat je in je carrière niets kan uitsluiten. In China is zoveel geld in omloop, met hun aanbiedingen dwingen de Chinezen spelers om er tenminste over na te denken.'

Tegen HSV maakte Robben de 8-0, dat was zijn 10e treffer van het seizoen. Dat hij in het Verre Oosten gaat afbouwen acht de Oranje International nihil, 'Ik heb mijn beslissingen altijd op basis van sportieve redenen genomen. Dat zal ik tot het einde blijven doen, geld speelt geen rol. Op dit moment is China voor mij geen thema. De kans dat ik ooit overstap naar China, is minimaal.'

Reageer op Robben sluit afscheid in 2018 niet uit