Mourinho: Ik ga hem niet smeken, hij moet het zelf nog willen

Daar waar Zlatan een aflopend contract heeft bij het Engelse Manchester United, lijkt de Zweedse vedette na een slecht begin in de Engelse Premier League nu alweer onmisbaar te zijn voor Mourinho en de zijne. Voor de Zweed was de prijs niet echt verrassend, daar waar hij alweer zijn 30e prijs mocht bijschrijven op zijn palmares.

Mourinho die onder de indruk blijft van de Zweed liet na afloop weten, 'Ik was zijn trainer, ik ken zijn potentie. Alleen een domme speler komt naar Engeland als hij denkt dat hij het niet aankan. Als hij besluit hierheen te komen, doet hij dat omdat hij verwacht dat hij er klaar voor is. De credits moeten niet naar mij gaan, maar naar hemzelf.'

Waar in Engeland men nog even heeft getwijfeld aan het niveau van de Zweed, staat Zlatan nu alweer op 26 treffers, iets wat niemand hem evenaart dit seizoen. 'Zlatan heeft de wedstrijd voor ons beslist', stelde Mourinho. 'Hij speelde uitstekend,' aldus Mourinho.

'Natuurlijk willen we allemaal dat hij nog een jaartje blijft,' liet Mourinho weten in gesprek met de BBC. Maar smeken zal Mourinho niet doen, 'Ik smeek een speler nooit om een contract te tekenen of voor mij te spelen. Toen Zlatan naar Barcelona ging (in 2009, toen Mourinho net een seizoen trainer was van Internazionale, red.), was ik erg bedroefd. Maar als het nodig is, kunnen de fans de hele nacht voor zijn voordeur gaan liggen.'

