Van Hanagem: 'Houdt nou eens op met dat gezeur over Dirk Kuyt'

Daar waar aanvoerder Dirk Kuyt kort voor aanvang kreeg te horen dat hij mocht starten vanaf de bank, was het opnieuw een kille boodschap voor de aanvoerder. Waar Kuyt eerder tegen AZ nog uitblonk, moest hij het nu doen met een plekje op de bank.

Van Hanegem liet in zijn wekelijkse column in het AD weten: 'Feyenoord begon direct erg sterk, Op het veld straalden de spelers uit dat er in De Kuip op deze dag niets te halen was. Feyenoord speelde in die fase het beste spel van het seizoen, ongeveer net zo als in de eerste helft uit bij AZ. Het had PSV in de tang.'

Waar er natuurlijk enige discussie over het meespelen van Kuyt losbarst, probeerd Van Hanegem die de kop in te drukken. 'Ik ben klaar met het gezeur over het niet meespelen van Kuijt. Het gaat niet om Kuijt. Het gaat om die schaal, die Kuijt, als aanvoerder, uiteindelijk op de Coolsingel omhoog mag houden.'

Feyenoord lijkt op de titel af te stevenen, de eerste sinds 1999. Daar waar PSV buitenspel lijkt te staan, is alleen achtervolger Ajax op 5 punten nog een gevaar voor de Rotterdammers. 'Laat het dit jaar Feyenoord eens lukken! Ik heb gisteren zoveel blije mensen gezien. Dat verlangen naar een titel is zo groot binnen de club.'

