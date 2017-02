Bosz zelfkritisch: 'We speelden de eerste helft gewoon heel slecht'

Waar Ajax het vooral de eerste 45 minuten lastig had met de Heraclieden, was Ajax trainer Bosz ook zelfkritisch. 'Ik vond het logisch dat we kwetsbaar waren in de eerste helft, want we speelden gewoon niet goed. We legden niet de juiste scherpte aan de dag, terwijl je die ook in deze wedstrijd gewoon moet hebben,' aldus Bosz tegenover FOX.

'k heb er begrip voor dat we donderdag een zware wedstrijd hebben gespeeld, maar ik vind dat we agressiever aan deze wedstrijd moeten beginnen. Ik vond de eerste helft echt heel slecht. k heb voor de wedstrijd aangegeven wat ik verwachtte van deze wedstrijd en van mijn ploeg. Dat heb ik blijkbaar niet goed gedaan.'

'k ben er om te zorgen dat spelers met de juiste instelling aan een wedstrijd beginnen en dat was me blijkbaar niet gelukt. Ik ben daar twee dagen mee bezig geweest, maar heb blijkbaar niet de juiste toon weten te raken.'

