Elia zelfverzekerd: Alleen Ajax doet nu nog met ons mee

'PSV is weg, elf punten is een heel groot gat. Dit is voor Feyenoord de grootste kans in zestien jaar om kampioen te worden. We zijn er heel dichtbij, maar we moeten scherp blijven,' aldus de aanvaller van de koploper in gesprek met De Telegraaf.

'We zijn er bovenop geklapt, we gingen in de openingsfase dwars door ze heen. Op links kwamen we er overheen, op rechts, op het middenveld vlogen we er overheen; we voelden ons onwijs sterk. Die eerste twintig minuten was onze beste fase van dit seizoen, we waren heer en meester.'

Waar Feyenoord nu alleen nog Ajax op 5 punten heeft, lijkt PSV zo goed als verdewenen in de race voor de titel met 11 punten achterstand. 'We moeten realistisch blijven: we zijn er nog niet. Maar we hebben wel een grote kans op het kampioenschap.'

