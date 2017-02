Trefzeker Ibrahimovic bezorgt Man. United League Cup

Waar voor United de avond slecht begon, dacht Southampton op voorsprong te kunnen komen via Gabbiadini. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor het daarna de beurt was aan United. Zlatan liet zien dat hij een gouden been heeft en schoot de vrije trap prachtig binnen en bracht United op voorsprong.

Lingard verdubbelde in de eerste helft nog de score en zo leek United met een confortable 2-0 voorsprong te gaan rusten. Waar Gabbiadini al eerder scoorde dit duel, telde net voor rust nu zijn treffer wel en maakte voor Southamton de aansluitingstreffer.

Waar Gabbiadini net na rust dat kunstje nog eens overdeed, kwamen The Saints al snel langszij. Waar het daarna een golvend spel was, trok United aan het langste eind. Opnieuw was het Zlatan Ibrahimovic die met een kopbal de tweede tastbare prijs voor United in de wacht sleepte.

