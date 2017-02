Cocu: We werden te laat wakker tegen een veel beter Feyenoord

De voorsprong die PSV nog wel te boven kwam door een doelpunt van Pereiro, maar voetballend waren de Eindhovenaren de minderen in de Kuip. 'In de openingsfase herkende ik mijn ploeg niet,' liet oefenmeester Cocu weten na afloop van het duel voor de camera's van FOX.

'We hadden moeite met de druk, kwamen niet in ons spel. Maakten teveel fouten. Pas na het doelpunt zag je het echte PSV. Voetballend ging het steeds beter. Het is knap dat je je dan terug weet te knokken in de wedstrijd. Vervolgens was het een open wedstrijd met kansen aan beide kanten. Zij maken hem uiteindelijk.'

'Feyenoord kon 5% meer brengen. Dan moet je dat compenseren met voetballend vermogen. Dat lukte te weinig,' waar het woord landstitel niet meer in mond wordt genomen in Eindhoven. 'We kunnen ons nu alleen op onszelf richten en kijken of we de ploeg boven ons kunnen inhalen. Plek twee levert voorronde Champions League op.'

