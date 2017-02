Waar scheidsrechter Nijhuis dacht dat het geen doelpunt was en wilde weglopen van het moment, trok PSV doelman Zoet de bal naar zich toe. Dat moment was de bal geheel over de doellijn, waardoor Nijhuis niet anders kon dan de goal toekennen aan Feyenoord.

Uit onderstaande beelden is te zien wat er aan vooraf ging:

Reageer op VIDEO: De eigen goal van Zoet waardoor Feyenoord met 2-1 wint