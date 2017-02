Eigen doelpunt Zoet helpt Feyenoord aan zege op PSV

Waar PSV slecht aan het duel begon en Feyenoord vol druk op de Eindhovenaren speelde, was het binnen 8 minuten raak voor de Rotterdammers. Daar waar PSV in het begin niet in de wedstrijd kon komen, wist Feyenoord daar wel raadt mee.

Jens Toornstra wist Feyenoord op een 1-0 voorsprong te zetten, de vroege voorsprong die PSV in het nauw dreef. Daarna zakte Feyenoord af naar eigen helft en was het PSV wat de overhand nam.

Waar pas in het tweede bedrijf het duel gelijk werd getrokken, was daar Pereiro die uit het niets de goalie van Feyenoord met een loepzuivere goal (binnenkant paal) wist te verschalken.

PSV geloofde er meer in en begon beter te voetballen, daar waar aan de andere kant het doelpunt viel. Jan Arie v.d Heijden moest de horloge van arbiter Nijhuis hebben om het doelpunt te mogen vieren, de bal was 1 mm over de lijn bij Zoet, daar waar de horloge van Nijhuis aangaf dat de bal volledig over de lijn is geweest.

Door het milimeterdoelpunt van Feyenoord wordt de topper beslist in het voordeel van de Rotterdammers, die hierdoor een goede stap zetten richting de landstitel. PSV is klaar dit seizoen.

