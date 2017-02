Wijnaldum: 'Terugkeer naar Feyenoord of PSV? Ik weet het echt niet'

Daar waar de oud PSV-er en Feyenoorder in geprek met de NOS laat weten: 'Een terugkeer naar Feyenoord of PSV? Dat is heel moeilijk.'

'Ik weet niet hoe mijn carrière loopt. Eén ding weet ik wel: ik kan niks beloven. Het zou wel een hele moeilijke keuze zijn, omdat ik bij allebei een heel goed gevoel heb.'

Toch lijkt Wijnaldum een lichte voorkeur te hebben, 'Ik ben nog altijd Feyenoorder. Ik heb zeven jaar bij Feyenoord gespeeld. Vervolgens ben ik weggegaan door omstandigheden, maar ik ben altijd geholpen door de fans en de mensen binnen de club.'

