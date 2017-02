Kuyt geslachtofferd bij Feyenoord en begint op de bank

Daar waar Feyenoord bij winst bijna zo goed als kampioen is, is PSV bij verlies uitgeschakel in de race om de titel. Waar Van Bronckhorst zijn opstelling heeft prijsgegeven, is aanvoerder Dirk Kuyt geslachtofferd.

Opstelling Feyenoord:

Brad Jones op goal. Verder bestaat de defensie uit Rick Karsdorp, Eric Bottegin, Jan-Arie van der Heijden en Miquel Nelom. Verder wordt het middenveld gevormd door Karim El Ahmadi, Jens Toornstra en Tonny Vilhena. Nicolai Jørgensen staat in de spits, met op de flanken Steven Berghuis en Eljero Elia

PSV komt met deze 11 namen op de proppen: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems, Guardado, Pröpper, Van Ginkel, De Jong, Pereiro, Ramselaar

