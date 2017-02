Aad de Mos: Ajax lachende derde na remise in de Kuip

Waar Feyenoord (koploper) en PSV elkaar treffen in het duel van het seizoen, is het voor de Eindhovenaren aanhaken of helemaal afhaken in de titelrace. Als het aan Aad de Mos ligt gaat PSV met een gelijkspel vertrekken uit Rotterdam en is Ajax de lachende derde van dit weekend.

Waar Ajax het mag opnemen tegen Heracles Almelo, moet het voor Bosz en zijn mannen een koud kunstje zijn om dat winnend af te sluiten. Daar waar Feyenoord en PSV dan de punten delen, is Ajax de lachende derde van het weekend en loopt het 2 punten in op koploper Feyenoord. PSV is klaar en blijft derde dit seizoen.

