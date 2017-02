Voorbeschouwing: FEYENOORD - PSV

Waar beide clubs alle zes hun duels in 2017 in winst wisten om te zetten, gaat er vanmiddag een topclub afhaken of aanhaken in de titelrace. Kan Feyenoord de zo felbegeerde titel pakken waar men al jaren naar snakt? 11 punten voorsprong op PSV kan worden gerealiseerd bij winst en een grote stap dichterbij de titel. Maar mocht PSV het duel in Rotterdam winnen, dan lijkt de Eredivisie top 3 weer helemaal open.

In alle onderlinge duels ging de winst 29 keer naar Feyenoord, slechts 20 keer werd er met een remise het veld afgestapt. Elf keer wisten de Brabanders de punten mee terug de bus in te nemen, net als vorig seizoen toen het 0-2 voor PSV werd.

Toch blijft de grond in Rotterdam voor PSV gevreest, daar waar alleen vorig jaar werd gewonnen en alle jaren daarvoor juist de Rotterdammers altijd aan het langste eind trokken.

Na 23 speelrondes hebben de Rotterdammers slechts 1 punt meer dan het seizoen 1998/1999, waarin het laatste kampioenschap werd gepakt. Waar toen de titelstrijdt al lang en breedt was uitgemeten, kan Feyenoord zich nu geen misstap permiteren met Ajax in de nek hijgende.

Feyenoord is al 18 duels op rij thuis ongeslagen, terwijl PSV juist al 24 keer op rij op vreemde bodem niet verloor. Een rijtje statistieken waar je U tegen zegt. Mocht PSV vanmiddag in Rotterdam niet verliezen, komt het op het record van Ajax terecht van 25 uitduels op rij niet verliezen, een record dat stamt uit 1995.

Van Ginkel was na de winterstop in ieder duel belangrijk voor PSV, kan hij dat vanmiddag weer zijn met een doelpunt of assist? Het mag dan carnavalsweekend zijn, de Kuip is uitverkocht. Waar in 2001 eerder in het carnavalsweekend naar de Kuip moest worden afgereist, won PSV toentertijd met 1-2.....

