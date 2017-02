Waar de 26-jarige Jörgensen vier seizoenen lang voor FC Kopenhagen uitkwam, wist Feyenoord de Deen daarna voor 3,5 miljoen over te nemen van de Deense topclub. 'Ik had meer aanbiedingen, maar Feyenoord sprak mij meteen aan. Ik wilde snel voetbal spelen. Als diepe spits,' aldus de Deen tegenover het AD.

'Bij FC Kopenhagen was ik toch vaak de speler achter de diepe spits. Feyenoord was perfect voor mij,' in 23 duels wist de Deen al 15 keer te scoren, waar hij bij FC Kopenhagen 31 duels nodig had voor dat aantal.

Reageer op Jörgensen had ook voor Italiaanse Serie A kunnen gaan