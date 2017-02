Jamie Vardy kapot na beschuldigingen: 'Niets te maken met ontslag Ranieri'

Maar dit seizoen is het huilen met de pet op voor The Foxes, die in de degradatiezone verkeren. Het is zelfs zo erg dat Ranieri jl week het veld moest ruimen. Nu gaat er rond dat de spelersgroep de aanleiding heeft gegeven om de coach op straat te zetten, al wil aanvaller Vardy daar niets van weten.

Vardy reageert zelf op Instagram: 'Claudio heeft mijn volledige respect en dat zal hij ook altijd hebben. Wat wij als team hebben bereikt, was onmogelijk. Hij geloofde in mij toen anderen dat niet deden en daarvoor ben ik hem eeuwig danknaar.'

'Er wordt gespeculeerd dat ik betrokken was bij zijn vertrek, maar dat is volledig onjuist, nergens op gebaseerd en het doet heel veel pijn! Het enige waar wij als team schuldig aan zijn, is dat we ondermaats presteren. Ik wens Claudio het allerbeste in de toekomst.'

Hekkensluiter Sunderland is nog maar 2 punten verwijderd, en dat terwijl Liverpool maandag op bezoek komt. Het lijkt dit seizoen allemaal uit elkaar te vallen, ook het Champions League avontuur lijkt bijna voorbij na de 2-1 nederlaag tegen het Spaanse Sevilla in de achtste finales.

