Waar Van Ginkel weet welke factoren er bij een middenvelder als hij horen, laat hij weten: 'Het is is niet mijn enige taak, maar doelpunten kunnen je maken. Scoort een middenvelder in een belangrijke wedstrijd dan heeft iedereen het over hem. Ik wil er meer maken dan vorig seizoen.'

Waar Van Ginkel uitkijkt naar de topper zondag tegen Feyenoord, laat hij weten: 'Zondag tegen Feyenoord zou mooi zijn, maar het belangrijkst is dat we winnen. Als we verliezen is het gat elf punten. Dan is het klaar.'

Daar waar Van Ginkel ervan overtuigd is dat PSV eerste had gestaan als ze hem hadden behouden, 'Met mij erbij had PSV nu bovenaan gestaan. Een beetje bluf is goed, toch? Ze hadden een probleem met scoren. Nu gaat dat beter. Ligt niet alleen aan mij. Maar het is handig als er iemand bij is die een doelpunt kan maken. En dat ook doet Ik geef altijd honderd procent op trainingen en in wedstrijden. Dan trek je anderen daarin mee.'

De messen zijn in ieder geval geslepen voor het duel van zondag in de Kuip, 'Ze hebben ervaring, alles valt de goede kant op. Dat dwingen ze ook af. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ze een tik krijgen. Aan ons om die uit te delen,'

Reageer op Van Ginkel: Met mij erbij had PSV gewoon bovenaan gestaan