Bayern Munchen zet monsterzege neer tegen HSV met 8-0

Waar de laatste 6 ontmoetingen tussen beide een slordige 36 goals opleverde, was het twee jaar geleden ook al eens 8-0 voor Die Recordmeister. Carnavalszaterdag werd er opnieuw goed gefeest in de Allianz Arena na opnieuw een 8-0 zege op HSV.

1:0 Vidal (17)

2:0 Lewandowski (24)

3:0 Lewandowski (42)

4:0 Lewandowski (54)

5:0 Alaba (56)

6:0 Coman (65)

7:0 Coman (69)

8:0 Robben (87) pic.twitter.com/9pCeK76WO1 — FC Bayern München (@FCBayern) 25 februari 2017

Waar HSV de laatste 3 duels maarliefst 7 punten had vergaard, ging het met vertrouwen naar Bayern Munchen. Maar het was al gauw klaar voor HSV, wat een fikse klap kreeg te verwerken in de Allianz Arena.

Waar pas in de tweede helft vijf minuten na rust voor het eerst gevaar was voor het doel van HSV, begon de lijdensweg van de tweede helft. Daar waar 8 minuten na de aftrap de score al was geopend door Vidal. Daarna was het halverwege Lewandowski die het buitenkansje vanaf 11 meter keurig benutte.

Kort voor rust was de Pool nogmaals trefzeker, en dat kunstje deed hij kort na rust nog eens over om zijn hattrick te completeren en de score op 4-0 te brengen. Alaba en Coman (2) maakte het feestje compleet door de 7-0 op het bord te zetten, waarna het slotakkoord was voor Arjen Robben met de 8-0

Voor trainer Ancelotti was het de 1000e keer dat hij als trainer op de bank zat, een geweldig jubileum voor hem.

