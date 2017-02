Het veroude Stadio Olimpico moet gaan plaatsmaken voor de nieuwe hypermoderne voetbaltempel, die er rond 2021 geheel moet staan. Het nieuwe stadion moet gebouwd worden ten Zuidwesten van de hoofdstad en moet plaats bieden aan 60.000 man.

Het totale kostenplaatje komt uit op 2 miljard euro, waar naast het nieuwe voetbalstadion ook nog restaurants, hotels en een zakencentrum wordt ingebouwd.

AS Roma mag nieuw hypermodern stadion bouwen. pic.twitter.com/mAq2ZXOqxV — V-bal.nl (@vbal_nl) 25 februari 2017

Burgemeester Virginia Raggi is eindelijk akkoord met de bouw van het nieuwe stadion omdat het ook voldoet aan de normen van de infrastructuur. Nu alle plooien zijn gladgestreken, wordt er gesproken over een historische dag. 'Er zal een stadion worden gebouwd dat modern is, milieuvriendelijk en technisch geavanceerd. Een kunstwerk dat het milieu en zijn omgeving respecteert. We hebben het design gerevolutioneerd, zodat het nieuwe kansen biedt voor heel Rome.'

Met de bouw van de nieuwe voetbaltempel, moet het financiele gat met De Oude Dame gaan verkleind worden. 'We kijken ernaar uit om een stadion te bouwen dat de club en de stad in de etalage zet.'

Reageer op AS Roma euforisch: Nieuw hypermodern stadion mag worden gebouwd