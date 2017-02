Israël haalt uit naar Riedewald: Tempo moet twee niveaus omhoog

Daar waar oud voetballer Rinus Israel tijdens het NH sportcafe van RTV Holland aangaf dat Riedewald op een veel te laag tempo speelt. 'Riedewald heeft verdedigend dan geen steken laten vallen, maar als je kijkt hoe zijn baltempo is,' begint Israel.

'Het duurt zo lang voordat hij een pass kan verzenden, dat moet veel intenser. Het verschil met Sanchez is dat hij veel sneller passt en inspeelt en er altijd staat. Riedewald is precies het tegenover gestelde, even rustig aannemen, dribbelen en dan een pass geven die niet op maat is. Daar is gerust op te trainen, hij is best technisch. Maar zijn tempo moet een tempo of twee omhoog.'

Ook David Endt bemoeit zich er dan mee en laat zich uit over de manier waarop er in Nederland wordt getraint. 'We nemen het altijd op tegen grote clubs met een betere reputatie en ervaring in de Champions League, maar we zijn op de goede weg om te krijgen wat we willen voor het team volgend seizoen.'

Endt vervolgt wanneer hij de komende Europa League tegenstander erbij haalt, 'We nemen het altijd op tegen grote clubs met een betere reputatie en ervaring in de Champions League, maar we zijn op de goede weg om te krijgen wat we willen voor het team volgend seizoen.' Daar waar Endt laat weten dat het gemis van Sanchez wel degelijk gevoeld gaat worden.

