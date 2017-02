Koeman doet beroep op United in finale League Cup tegen Southampton

Waar Everton momenteel zevende staat in de Engelse Premier League, moet het bij de eerste zes eindigen wil het volgend seizoen Europees voetbal kunnen spelen. Waar The Toffees alleen bij de zevende plek recht hebben op Europees voetbal, is het afhankelijk van de League Cup finale van zondag 26 februari.

Waar Everton zondag tegen Sunderland mag aantreden, zal de Nederlandse coach met een schuin oog kijken naar de confrontatie tussen Manchester United en zijn oud werkgever Southampton in de finale van de League Cup. 'We hebben hulp nodig en daarom hopen we dat United dit weekend wint en een van de grote clubs de FA Cup pakt. Dan kan de nummer zeven van Engeland in de Europa League spelen,' wilde Koeman kwijt tegenover Sky Sports.

Waar de spelers van Koeman al sinds 19 december jl niet meer hebben verloren, is Koeman op de goede weg voor Europees voetbal en dus de volgende stap. 'Spelers spelen graag in Europa en dat is normaal onmogelijk voor Everton. Afgelopen zomer konden we verschillende aankopen doen, maar sommige spelers wilden ook wachten om te zien welke progressie we zouden boeken.'

Waar Everton niet veel kan besteden op de transfermarkt, moet het roeien met de riemen die het heeft. 'We nemen het altijd op tegen grote clubs met een betere reputatie en ervaring in de Champions League, maar we zijn op de goede weg om te krijgen wat we willen voor het team volgend seizoen.'

