Gepasseerde Zivkovic: 'Ik werk keihard op de trainingen'

Waar de 20-jarige Richairo Zivkovic al tijden de nummer 1 is bij FC Utrecht, werd hij jl weekend gepasseerd door Ten Hag voor aanvaller Kerk. Kerk was direct trefzeker en laat daarmee zien dat hij wel thuishoort in de basis. Zivkovic liet in gesprek met het AD weten: 'Ik heb het zelf zo ver laten komen. Ik doe de dingen niet goed genoeg voor een basisplaats op dit moment.'

Waar het volgens Zivkovic niet ligt aan zijn inzet, traint hij enorm hard en laat hij daar zien dat hij de nummer 1 moet zijn. Waar FC Utrecht dit weekend uitkomt tegen FC Groningen, reageert Ten Hag op zijn uitspraken: 'Het is aan Richairo om te reageren.'

