Lyon preses Jean-Michel Aulas legt komst Memphis Depay uit

Toch laat Lyon preses Jean-Michel Aulas weten dat hij pal achter Memphis Depay staat en legt dan ook uit waarom de Franse grootmacht hem afgelopen winter heeft binnengehaald.

'We hebben met Depay geanticipeerd op een vertrek van Ghezzal, ook al is die voorlopig nog niet weg. We zijn nog steeds in gesprek. Maar Memphis stond al een tijdje op ons verlanglijstje, omdat hij een jonge speler is die ons interesseer,' laat hij weten tegenover RMC.

'Hij heeft techniek en fysiek, daar had onze selectie een gebrek aan. We moeten meer spektakel bieden aan de fans. Met spelers als hij kunnen we nog aanvallender spelen. Dat is ook de filosofie van Bruno Genesio, de trainer.'

Tot op heden speelde Depay zes duels in het shirt van Lyon, waarin hij pas 1 keer het net wist te vinden.

