Barcelona praat achter de schermen met Blanc

Waar Luis Enrique het met FC Barcelona nog steeds niet op de rit heeft, lijkt hij te moeten vrezen voor zijn toekomst bij de Spaanse grootmacht. Achter gesloten deuren lijkt de club al gesprekken te hebben gevoerd met Blanc (oud trainer PSG).

Daar waar Barcelona met 4-0 werd vernederd door PSG in de Champions League, is het gaan piepen en kraken bij de Spaanse grootmacht. Of een ander systeem hem doet bijven is nog maar de vraag, achter de schermen is het al gerommel met gesprekken.

