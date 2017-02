Spelers AZ komen fans tegemoet na oorwassing in Lyon

De wanvertoning die AZ liet zien op bezoek bij het Franse Olympique Lyon, moet worden goedgemaakt. De meegereisde supporters krijgen allemaal een uitticket voor een van de resterende competitieduels met of Feyenoord, Ajax, Heracles Almelo of N.E.C

'We hebben onszelf en iedereen die aan AZ verbonden is met deze wedstrijd een slechte dienst bewezen. Ook beseffen we dat we de supporters in de steek hebben gelaten. Het was mooi om te zien dat zovelen zijn afgereisd naar Lyon om ons te steunen. Dat waarderen wij enorm en het is dan ook erg teleurstellend als de wedstrijd op deze manier verloopt.'

'Daarom willen wij als spelersgroep een gebaar maken. Of dit een compensatie is voor gisteren mag iedereen zelf bepalen, maar dit is het minste wat wij kunnen doen.'

