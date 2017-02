FOTO: ADO krijgt steun van NAAKTE Polen op tribune tegen FC Twente

Waar de Poolse supporters naar Nederland waren gereist voor het duel met Ajax in de Europa League, besloten zij vrijdagavond het geplaagde ADO Den Haag een hart onder de riem te steken.

Daar waar het lachen was op de tribunes, ging het net snel over op het veld toen Schaken al binnen het kwartier de score opende. Via Unal kwam FC Twente langszij, maar dat mocht de pret niet drukken.

Naakte Polen staan massaal achter ADO Den Haaghttps://t.co/K63TBg7LFt pic.twitter.com/KRyFPQ50PL — Asocialist (@kauwbooi) 24 februari 2017

