Waar PHC de sponsor was van PSV en van De Graafschap, werd de spelers van de superboeren een Iphone in het vooruitzicht gesteld wanneer Ajax van de landstitel werd afgehouden. Waar het duel vorig seizoen in de laatste speelronde in een 1-1 remise eindigde, werd PSV alsnog landskampioen van de Eredivisie.

Hidde Jurjus en Brayn Smeets (tegenwoordig uitkomend voor andere teams) haalde lachend hun telefoon op en lieten nog weten. 'Tja afspraak is afspraak.'

Reageer op Spelers De Graafschap krijgen eindelijk Iphones van PHC