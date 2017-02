ADO pakt eerste punt van 2017 maar blijft hekkensluiter in Eredivisie

Waar Groenendijk ook zijn derde duel niet wist te winnen, werd er een punt overgehouden aan het treffen met FC Twente. 'Deze club heeft een hele reeks duels achter elkaar verloren. Het vertrouwen was weg, we zijn bezig om dat langzaam maar zeker terug te krijgen,' was de analyse van Groenendijk vrijdagavond na afloop tegenover NOS.

'Dan begin je met weinig weggeven en van daaruit proberen het initiatief te pakken. Dat is aardig gelukt.' Waar het punt tegen FC Twente wordt gezien als het fundament van de wederopstandig van ADO. 'Het vertrouwen dat we vorige week tegen Feyenoord (0-1, red.) getankt hebben ook. We hebben een doel met elkaar, ik wil dat de hele kleedkamer dat uitstraalt. Het is een moeilijk karwei, maar niet onmogelijk. Ik weet zeker dat wij in alle wedstrijden die nog gaan komen een resultaat kunnen halen. Ook al zijn we hier en daar al afgeschreven, maar ik geloof daar niet in.'

Aanvaller Ruben Schaken sloot zich volledig aan bij de woorden van zijn oefenmeester, 'Laten we dit een gelukkig gelijkspel noemen. Hopelijk verliezen dit weekend al onze concurrenten. En wij gaan dan door met waar we mee bezig zijn. We hebben allemaal een goed gevoel bij dat plan.'

Waar het punt bij ADO met open armen werd ontvangen, was FC Twente trainer Hake minder blij, 'We misten Klich (geschorst, red.) wel, want ADO stond heel compact en hij kan wel wat creëren. Uiteindelijk ontbeert het ons in de eindfase aan kwaliteit. Ik ben heel ontevreden dat wij maar een puntje hebben behaald.'

Waar de doelpuntenmaker van FC Twente, Ünal, na zijn doelpunt met vreemde handgebaren iets duidelijk wilde maken, kon hij na afloop meer uitleg geven. 'Soms scoren spitsen veel en soms niet. Ik hoop gewoon altijd het team te helpen. De mensen praten maar. Ik moet voetballen en dat blijf ik lekker doen. Al die pratende mensen motiveren mij alleen maar,' doelde de spits na de kritiek van vorige week.

