Oud Ajacied Boilesen: Ajax doet het juist ieder jaar minder

Waar de Deense back tot vorig seizoen nog onder contract stond bij Ajax, koos hij voor een overstap naar zijn vaderland. Waar Nicolai Boilesen bij FC Kopenhagen zijn carriere nieuw leven in probeerd te blazen, wil het nog niet echt vlotten.

Waar de loting bij Boilesen nog wat teweeg bracht, liet de Deen weten: 'Het is voor ons een goede loting. Natuurlijk is Ajax een goed team, maar dat waren wel meer ploegen die we konden loten.'

'Het zullen twee moeilijke wedstrijden worden, al zie ik zeker mogelijkheden. Historisch gezien is Ajax natuurlijk een grote naam, en toch is het de laatste jaren bergafwaarts gegaan met de kwaliteiten in hun team. De bal is nog altijd rond en we willen beginnen met een goede uitgangspositie in eigen huis. Het is denk ik 50/50. Het is altijd leuk om Deense collega's te ontmoeten in Europa. Het zal leuk zijn om ze weer te zien,' aldus Boilesen via de officiele kanalen van de club.

