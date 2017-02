FOTO: Mourinho doet perspraatje in shirt van Ranieri

Het was zelfs zo erg, dat Ranieri donderdag op straat werd gezet door Leicester City na aanhoudende teleurstellende resultaten. Waar het ontslag van Ranieri voor vele in Engeland een grote schok is, doet Mourinho en natuurlijk een schepje bovenop.

De manager van het Engelse Manchester United liet vrijdag zien dat hij begaan is met Ranieri en komt voor het perspraatje in een shirt van Ranieri op de proppen. Daar waar Mourinho ongeveer hetzelfde meemaakte bij Chelsea, steekt hij Ranieri een hart onder de riem met zijn statement.

'Dit is mijn eerbetoon aan Ranieri. Ze zouden het stadion van Leicester naar hem moeten vernoemen. Deze beslissing is heel moeilijk te accepteren,' liet Mourinho weten.

Jose has CR on shirt "It's my homage to Ranieri. He deserves to have Leicester's stadium named after him. This (sacking) is hard to accept" pic.twitter.com/ukBHW3HP5k