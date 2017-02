Feyenoord wil PSV zondag op 11 punten achterstand zetten

Van Bronckhorst weet wat hij zondag kan verwachten in het duel met PSV, waar het wanneer het weet te winnen van PSV de Eindhovenaren op een achterstand van 11 punten zet. 'We kunnen zondag goede zaken doen, maar ook bij winst denk ik niet dat we PSV definitief afschudden in de race om de landstitel. Met nog tien wedstrijden te gaan is het daar nog te vroeg voor,' liet Van Bronckhorst weten in het wekelijkse perspraatje.

Waar PSV moet winnen om nog enigzins uitzicht te houden op de prolongatie van de titel, verwacht Van Bronckhorst niet dat PSV vol pressie gaat spelen. 'Ik denk dat PSV de wedstrijd gaat opbouwen. Ik verwacht niet dat ze meteen vol in de aanval gaan. Het is belangrijk om de wedstrijd goed te lezen. We zijn overal op voorbereid.'

'We gaan uit van onze eigen kracht. Je maakt tactisch nuances, maar ik ga geen grote veranderen toepassen. Ik ben eruit wie gaan spelen zondag. Het is wekelijks een thema, maar het hangt altijd van onze tactiek en de tegenstander af. We moeten gewoon voortzetten waar we mee bezig zijn,' sluit de oefenmeester van de Rotterdammers af.

