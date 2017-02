Ajax kent relatief milde Europa League loting met FC Kopenhagen

Waar op 9 maart eerst het uitduel in Denemarken gespeeld mag worden, mogen de Amsterdammers het op 16 maart in eigen huis opnieuw proberen te beslechten tegen de Deense topclub.

Waar FC Kopenhagen dit seizoen uitkwam in de Champions League, wist het achter FC Porto en Leicester City als derde te eindigen en ging het dus verder in de Europa League.

In de zestiende finales werd knap tegenstander Ludogorets weggezet, waardoor Ajax nu de volgende opponent is. Voor oud Ajacied Boilesen is het een apart samenkomen, de aanvaller die nu voor FC Kopenhagen uitkomt doorliep de jeugdopleiding bij de Amsterdammers.

