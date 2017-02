Kijk hier de gratis live stream Atletico Madrid - FC Barcelona. Live La Liga-voetbal kijken met de livestream Atletico Madrid - FC Barcelona.

La Liga: Door de zege van Valencia op Real Madrid hebben de achtervolgers weer kans om te ruiken aan de titel. Het verschil tussen FC Barcelona en de Koninklijke is één punt, met een wedstrijd meer gespeeld. Toch zal Barca het zwaar krijgen om in het kielzog te blijven. De topper met Atletico Madrid staat namelijk deze zondag op het programma. Daar is momenteel Kevin Gameiro in bloedvorm.

Bekijk het hier via de gratis live stream Atletico Madrid - FC Barcelona gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Atletico Madrid - FC Barcelona.

Reageer op LIVE: Atletico Madrid - FC Barcelona