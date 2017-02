VIDEO: Saint Etienne fans herinneren United aan vliegramp 1958, pijnlijk!

Waar het returnduel in een 1-0 overwinning eindigde voor Manchester United, gaan The Red Devils door naar de laatste 16 in de Europa League. Een deel van de Saint Etienne aanhang kon dit echter niet verkroppen en misdroeg zich zodanig dat het pijn deed bij United.

De supporters deden een vliegtuig na, wat herinnert naar de vliegramp van 1958 waarbij 23 inzittende om het leven kwamen op de terugreis van Belgrado naar Manchester. De beelden geven aan dat dit ONRESPECTVOL is naar Manchester United, de club kan dan ook een fikse sanctie verwachten.

Shameful St Etienne fans do Munich airplane gestures, police/stewards did nothing. Was happening all game @ManUtd @AndyMitten @ncustisTheSun pic.twitter.com/v56wxQJBiv — Max Mufc (@maxmufc7) 23 februari 2017

