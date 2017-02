Daar waar zondag DE topper van het seizoen op het programma staat, kan Feyenoord een grote stap zetten in de zo gewenste landstitel bij winst op PSV. Daar waar het donderdag stormde, waren er genoeg fans aanwezig op het trainingscomplex van Feyenoord om de spelers nog een hart onder de riem te steken.

In de verzamelde media lieten zelfs enkele Feyenoord fans nog weten te willen juichen voor rivaal Ajax in de Europa League. Wanneer Ajax in de Europa League actief blijft, blijft het spelen op donderdag. Hiermee zullen de Ajacieden eerder moe zijn en lijkt de kans voor Feyenoord groter te worden om de directe concurrent voor de landstitel een hak te kunnen zetten.

Reageer op Feyenoord fans juichen voor Ajax in Europa