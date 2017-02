Schöne steunt Dolberg: 'Hij werkt zich zeven slagen in de rondte'

'In de laatste fase vraagt de wedstrijd ook om andere dingen dan mooi voetbal, zoals luchtduels en veel verdedigen. Persoonlijk ging dat prima. Ik kan dit tempo nog makkelijk aan,' aldus de Deense middenvelder. 'In de eerste helft kon ik lekker tussen de linies spelen en werd ik veel aangespeeld door Sánchez. Op een gegeven moment kwam iemand heel kort dekken, dus toen gebeurde dat wat minder.'

Waar de Deense middenvelder zijn contract bij Ajax verlengde en goed op weg is, lijkt Dolberg een berg kritiek over zich heen te krijgen. Schöne

vangt het voor hem op, 'Ik vind dat hij het goed doet, ook zonder de goals. Hij staat gewoon te voetballen tegen slopers en werkt zich elke keer weer de pleuris. Dat is ook niet makkelijk.'

De Deen gaat verder, 'In balbezit is hij ook enorm belangrijk. Hij legt ballen klaar voor je neer. Dat deed hij vandaag ook weer een paar keer bij mij en Klaassen.' Dat de goals achterwege blijven voor Dolberg, ligt niet aan zijn inzet. 'Dat komt nergens door. Hij weet in de zestien wat hij moet doen, met bijvoorbeeld loopacties naar de eerste paal toe. Hij gaat vanzelf zijn doelpunten weer maken, daar hoeven we niet bang voor te zijn.'

Daar waar vrijdag om 13.00u wordt geloot voor de laatste 16 van de Europa League, weet Ajax dat het opnieuw aan de bak moet. 'Een club in de buurt is wel lekker en een grote club is altijd leuk. We moeten een beetje geluk hebben bij de loting, maar we kunnen ook zo in de volgende ronde staan na een tweeluik tegen een van de grotere teams,' sluit Schöne af.

