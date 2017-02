PSV goalie Jeroen Zoet wil nieuwe uitdaging en wil vertrekken

De goalie van de Eindhovenaren laat in gesprek met het Eindhovens Dagblad weten bezig te zijn aan zijn laatste seizoen in de lichtstad. Waar Zoet zich de afgelopen jaren krachtig heeft ontwikkeld, is de doelman toe aan een nieuwe uitdaging.

Daar waar PSV dus op zoek moet naar een nieuwe goalie, is het nog maar de vraag of Pasveer of Jurjus (beloftenelftal) klaar zijn voor de stap hogerop in het eerste elftal. Waar Jurjus nog niet eens zijn debuut heeft gemaakt, lijkt PSV Jurjus te willen gaan verhuren en zo verder kijken naar een optie om een nieuwe goalie voor het eerste elftal te gaan halen.

