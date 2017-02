Viergever schiet Ajax naar laatste 16 Europa League

Daar waar Ajax moest winnen om verder te bekeren in de Europa League, was het na 16 minuten al dichtbij een doelpunt. Een vrije trap van Ziyech niet binnengeschoten. Daarna was de middenvelder nog dichterbij met een schot op de paal.

Ook aanvoerder Klaassen was dichtbij de openingstreffer, maar zag zijn inzet over het doel verdwijnen. Daar waar Legia aan de andere kant ook dichtbij was en Sinkgraven handelend moest optreden. Na de pauze was het Ajax wat een tandje bijschakelde en via een aanval over veel schijven Nick Viergever de openingsgoal zag binnentikken.

Waar daarna de scheidsrechter pietluttiger werd, kregen Sanchez en Veltman een makkelijke gele kaart, waardoor zij beide zijn geschorst voor het eerst volgende duel in de Europa League. Waar Ajax het slot van het duel op de counter ging spelen, werd het spel er niet beter op. Desondanks bekert Ajax verder en zit het bij de loting van de laatste 16 van de Europa League. Manchester United, Olympique Lyon en AS Roma kunnen uit de loting komen.

