Toon Gerbrands: PSV kan drukke transferzomer tegemoet zien

'Ik verwacht dat er deze zomer wel een aantal spelers zal vertrekken. Er is een aantal spelers dat toe is aan een volgende stap in hun carrière. Ik verwacht dat er wat meer mutaties zullen zijn, omdat het er afgelopen zomer juist wat minder zijn geweest,' aldus de algemeen directeur. Die niet vreest voor een complete leegloop bij PSV.

'Uiteindelijk zullen ze er in het voetbal aan moeten wennen, dat nee ook een antwoord is. We houden natuurlijk wel de balans in de gaten. We zijn geen verkoophuis, waarbij iedereen die weg wil, ook weg kan.'

