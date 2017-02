Onana: Nog niet met Bosz gesproken over situatie Vitesse

'Ik heb er wel iets van meegekregen,' liet Onana weten na het gewonnen duel tegen Legia. 'Het is voor iedereen belangrijk dat duidelijk wordt welke mensen er verantwoordelijk voor zijn geweest. Maar wat kan ik er tegen doen? Als ik voetbal, denk ik niet aan zulke dingen. Ik heb er nog niet met Peter Bosz over gesproken, maar misschien komt dat later nog.'

Waar Vitesse inmiddels al excusus heeft opgemaakt richting Ajax, onderzoekt de aanklager of de club er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen. Als dat het geval is zal Vitesse ontkomen aan een fikse straf.

