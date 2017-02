Waar V.d Brom duidelijk was aangeslagen, liet hij bij zijn eerste reactie aan FOX weten: 'Dit kan niet, dit valt niet te accepteren. Voor de jongens niet, voor mij niet, voor de club niet en voor de supporters niet die veel geld hebben betaald om hier naartoe te komen.'

Waar vorige week in eigen huis met 1-4 werd verloren, dacht AZ nog een sprakje hoop te kunnen putten uit het gescoorde doelpunt. Donderdagavond in Lyon viel AZ compleet door de mand. 'Vorige week verloren we ook ruim, maar toen hadden we veel meer het idee dat het een wedstrijd was. Dat is het vanavond nooit geweest. Je elkaar laat stikken op het veld, dat vind ik nog vele malen erger.'

Reageer op AZ trainer V.d Brom woest: Dit kun je niet maken naar de fans toe