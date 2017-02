AZ verdediger Ron Vlaar: Dit doet pijn, complete offday voor ons

Een collectief falen van heel AZ, 'Lyon is veel verder dan wij en heeft veel meer kwaliteit. Maar dat mag niet op deze manier in zo'n uitslag uitgedrukt worden,' liet Ron Vlaar weten. De verdediger die na 3 maanden blessureleed weer zijn rentree mocht maken.

'We zijn afgedroogd, het doet pijn om zo uitgeschakeld te worden,' de 7-1 nederlaag betekende de grootste nederlaag van AZ op Europees niveau. Vorige week was Lyon in Alkmaar al met 1-4 te sterk.

