Kampioenenmaker Ranieri op straat gezet door Leicester City

Waar de regerend landskampioen van de Engelse Premier League zich dit seizoen nog wel knap overeind wist te houden in de Champions League, is het een drama in de nationale competitie. Waar de kampioen van Engeland net boven de degradatiestreep bungelt, heeft Leicester City ingegrepen en Ranieri de laan uitgestuurd.

Waar Ranieri een sprookjesseizoen kende met Leicester City, wist hij vorig seizoen geschiedenis te schrijven door de allereerste landstitel van de club te pakken. Maar waar het vorig seizoen nog allemaal rozengeur en manenschijn was, is het dit seizoen donderwolken en storm.

